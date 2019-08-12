ФОТО. Свитолина тренируется в Цинциннати

Первая ракетка Украины Элина Свитолина готовится к старту на хардовом турнире серии Премьер 5 в Цинциннати. Уже появились первые фото с тренировок украинской теннисистки.
Напомним, за счет высокого номера посева Свитолина стартует сразу со второго круга. Ее первая соперница определится в матче Элизе Мертенс - Кэти Макнелли.
На предыдущем турнире в Торонто Элина остановилась в 1/4 финала.
Источник — Sport.ua
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