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ФОТО. Свитолина тренируется в Цинциннати

Украинка готовится к очередному важному турниру

  • 12.08.2019 08:59
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ФОТО. Свитолина тренируется в Цинциннати
© Casey Bray. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина готовится к старту на хардовом турнире серии Премьер 5 в Цинциннати. Уже появились первые фото с тренировок украинской теннисистки.
 
Напомним, за счет высокого номера посева Свитолина стартует сразу со второго круга. Ее первая соперница определится в матче Элизе Мертенс - Кэти Макнелли.
 
На предыдущем турнире в Торонто Элина остановилась в 1/4 финала.
 
 
 
 
 
 
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Источник — Sport.ua

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