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Козлова не смогла выйти в основную сетку турнира в Цинциннати

Украинская теннисистка уступила польке Иге Святек

  • 11.08.2019 08:55
  • 575 просмотров
  • 4 комментария
Козлова не смогла выйти в основную сетку турнира в Цинциннати
© WTA. Катерина Козлова
25-летняя украинская теннисистка Катерина Козлова не смогла выйти в основную сетку турнира в Цинциннати.
 
Козлова в трех сетах проиграла польке Иге Святек: 2:6, 7:6, 4:6.
 
Основная сетка турнира пройдет с 12-го по 18-е августа. В ней выступят сразу три украинки: Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Леся Цуренко.
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    pavelnw4rnaz
    online
    pavelnw4rnaz, 11.08.2019 10:04
    0
    Японцы уникальный народ, они придумали специальное жидкое стекло для авто что бы защитить авто от пыли, грязи и воды. Реальная экономия на мойке и выглядит машина всегда как новая. вот сами убедитесь, я сам затестил ---- https://url.uz/avto
    Ссылка
    Elis
      Elis, 11.08.2019 09:55
    +1
    vizuals, 11.08.2019 09:42
    Щось Катро загалі втратила хворму. В Швентек достатньо примитивний теніс. Можна було вигравати
    Ну, Свьонтек зі своїм "примітивним тенісом" кілька днів тому вибила Возняцкі і мало не дотисла Осаку. А Катя після травми не грала кілька місяців. Але боролась, молодчина.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 11.08.2019 09:42
    -1
    Щось Катро загалі втратила хворму. В Швентек достатньо примитивний теніс. Можна було вигравати
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 11.08.2019 09:16
    +2
    Козочка,не засмучуйся,не здавайся.У цьому році у топ 50!
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 11.08.2019 09:16
    +2
    Козочка,не засмучуйся,не здавайся.У цьому році у топ 50!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 11.08.2019 09:55
    +1
    vizuals, 11.08.2019 09:42
    Щось Катро загалі втратила хворму. В Швентек достатньо примитивний теніс. Можна було вигравати
    Ну, Свьонтек зі своїм "примітивним тенісом" кілька днів тому вибила Возняцкі і мало не дотисла Осаку. А Катя після травми не грала кілька місяців. Але боролась, молодчина.
    Ссылка
    pavelnw4rnaz
    online
    pavelnw4rnaz, 11.08.2019 10:04
    0
    Японцы уникальный народ, они придумали специальное жидкое стекло для авто что бы защитить авто от пыли, грязи и воды. Реальная экономия на мойке и выглядит машина всегда как новая. вот сами убедитесь, я сам затестил ---- https://url.uz/avto
    Ссылка
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