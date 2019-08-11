25-летняя украинская теннисистка Катерина Козлова не смогла выйти в основную сетку турнира в Цинциннати.
Козлова в трех сетах проиграла польке Иге Святек: 2:6, 7:6, 4:6.
Основная сетка турнира пройдет с 12-го по 18-е августа. В ней выступят сразу три украинки: Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Леся Цуренко.
Источник — Sport.ua
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