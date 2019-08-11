Козлова не смогла выйти в основную сетку турнира в Цинциннати

Японцы уникальный народ, они придумали специальное жидкое стекло для авто что бы защитить авто от...

А после игры отпразновал в своём стиле!

10:12 — Ossa8860

Игра была говённая, но и график игр тоже. Какая необходимость так густо планировать важные игры, ...

10:08 — yatsiykvova

Хац ти графік побачив учора чи що ?Лижі лагодять літом а ласти зимою. Команда НЕ грає а він про ...