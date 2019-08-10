Цинциннати. Свитолина, Ястремская, Цуренко и Козлова узнали соперниц

Состоялась жеребьевка основной сетки турнира категории Premier 5 в американском Цинциннати.
Украинка Элина Свитолина сразу оказалась во втором круге, где сыграет против Элизе Мертенс или Кэти Макнелли.
Вторая ракетка Украины, Даяна Ястремская, в первом раунде сразится с Каролин Возняцки, а Лесе Цуренко выпало сыграть против Бьянки Андрееску.
С полуфинала квалификации стартует Катерина Козлова. Ее соперницей стала Ига Швентек.
Турнир пройдет с 12-го по 18-е августа.
Источник — Sport.ua
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