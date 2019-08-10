Цинциннати. Свитолина, Ястремская, Цуренко и Козлова узнали соперниц

09:55 — Saloid

100 пудово! А если не в старт, то динамо глотнёт пару-тройку смугастих...

09:44 — ingvar1305

0-3 Шахтар... Без коментарів!... Без фізрука!...

09:36 — jekаfunny

Надеюсь тут с составом Хацкевич не начудит . Удачи Динамо .

09:32 — Invulnerable

ставлю на 3-0

09:32 — Sunrise

Это будет разрыв шаблонов в лагере обеих команд

09:31 — Invulnerable

Родригеш и Соль в старт и шахтер будет вздрючен