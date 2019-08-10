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Цинциннати. Свитолина, Ястремская, Цуренко и Козлова узнали соперниц

Целая группа украинских теннисисток заявлены на турнир

  • 10.08.2019 08:23
  • 1426 просмотров
  • 3 комментария
Цинциннати. Свитолина, Ястремская, Цуренко и Козлова узнали соперниц
© Jimmie48 Photography

Состоялась жеребьевка основной сетки турнира категории Premier 5 в американском Цинциннати.

Украинка Элина Свитолина сразу оказалась во втором круге, где сыграет против Элизе Мертенс или Кэти Макнелли.

Вторая ракетка Украины, Даяна Ястремская, в первом раунде сразится с Каролин Возняцки, а Лесе Цуренко выпало сыграть против Бьянки Андрееску.

С полуфинала квалификации стартует Катерина Козлова. Ее соперницей стала Ига Швентек.

Турнир пройдет с 12-го по 18-е августа.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Vlad Ltava
    online
      Vlad Ltava, 10.08.2019 09:55
    0
    Свитолиной с её теннисом 19 века по -моему вообще стоит завязывать .
    Ссылка
    vital
      vital, 10.08.2019 09:19
    0
    Жереб у наших дівчат просто "шикарний", особливо традиційно для Даяни - знову перша ракетка світу, хай і екс. Ну і Каті вже в квалі одна з молодих зірочок туру Святек.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 10.08.2019 08:34
    -5
    По Світолыной - усе - хай собі дали зі своїм чорнобривцем запалює. Мені пофигу. Позорити країни не можна, як вона зараз робить. Ястремська винесе старуху Возняку, а от з Лесєю - велике питання.
    Ссылка
    Vlad Ltava
    online
      Vlad Ltava, 10.08.2019 09:55
    0
    Свитолиной с её теннисом 19 века по -моему вообще стоит завязывать .
    Ссылка
    vital
      vital, 10.08.2019 09:19
    0
    Жереб у наших дівчат просто "шикарний", особливо традиційно для Даяни - знову перша ракетка світу, хай і екс. Ну і Каті вже в квалі одна з молодих зірочок туру Святек.
    Ссылка
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