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София КЕНИН: «Свитолина отлично работает руками»

Американка – о победе над Элиной Свитолиной

  • 10.08.2019 15:51
  • 171 просмотр
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София КЕНИН: «Свитолина отлично работает руками»
© WTA. София Кенин

Вчера София Кенин в четвертьфинале турнира в Торонто обыграла Элину Свитолину – 7:6 (2), 6:4. Американка прокомментировала свой успех:

«В нашем матче в Индиан-Уэллс я упустила несколько шансов, но в этой встрече я знала, что, если собираюсь побеждать, мне нужно будет заслужить эту победу. Мне пришлось проделать неплохую работу, хотя было нелегко из-за погодных условий. Было довольно ветрено. И эта победа была более ментальной.

Свитолина отлично работает руками. Мне было необходимо оставаться сильной и каким-то образом найти свой ритм, потому что я действительно не показывала тот теннис, который хотела. И по ходу матча я играла все лучше и лучше. Она хорошо обороняется, поэтому мне нужно было оставаться терпеливой.

Как я говорила, я не могла найти свой ритм и она постоянно направляла разные мячи. Так что я очень рада, что сумела оставаться терпеливой и завершить матч победой. Такие матчи против сильных игроков всегда придают мне большую уверенность. Они помогают мне придерживаться ритма».

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Источник — Большой теннис Украины

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