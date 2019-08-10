Торонто. Определились все полуфиналистки

Украинская теннисистка Элина Свитолина в пятницу проиграла в четвертьфинале турнира в Торонто Софии Кенин и покинул соревнование.

Кроме этого поединка отметим победу Бьянки Андрееску, которая в полуфинале вышла как раз на Кенин. Кстати, Андрееску будет соперницей Леси Цуренко в Цинциннати.

Не сумели пройти дальше и Симона Халеп с Наоми Осакой.

Торонто. 1/4 финала



София Кенин - Элина Свитолина 7:6, 6:4



Каролин Плишкова - Бьянка Андрееску 0:6, 6:2, 4:6



Мари Бузкова - Симона Халеп 6:4, 0:0 (травма)



Серена Уильямс - Наоми Осака 6:3, 6:4



Пары 1/2 финала



София Кенин - Бьянка Андрееску



Мари Бузкова - Серена Уильямс