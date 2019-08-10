Торонто. Определились все полуфиналистки

Украинская теннисистка Элина Свитолина в пятницу проиграла в четвертьфинале турнира в Торонто Софии Кенин и покинул соревнование.
Кроме этого поединка отметим победу Бьянки Андрееску, которая в полуфинале вышла как раз на Кенин. Кстати, Андрееску будет соперницей Леси Цуренко в Цинциннати.
Не сумели пройти дальше и Симона Халеп с Наоми Осакой.
Торонто. 1/4 финала
София Кенин - Элина Свитолина 7:6, 6:4
Каролин Плишкова - Бьянка Андрееску 0:6, 6:2, 4:6
Мари Бузкова - Симона Халеп 6:4, 0:0 (травма)
Серена Уильямс - Наоми Осака 6:3, 6:4
Пары 1/2 финала
София Кенин - Бьянка Андрееску
Мари Бузкова - Серена Уильямс
Источник — Sport.ua
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