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Торонто. Определились все полуфиналистки

Элина Свитолина выбыла на стадии 1/4 финала

  • 10.08.2019 09:26
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Торонто. Определились все полуфиналистки
© wtatennis.com

Украинская теннисистка Элина Свитолина в пятницу проиграла в четвертьфинале турнира в Торонто Софии Кенин и покинул соревнование.

Кроме этого поединка отметим победу Бьянки Андрееску, которая в полуфинале вышла как раз на Кенин. Кстати, Андрееску будет соперницей Леси Цуренко в Цинциннати.

Не сумели пройти дальше и Симона Халеп с Наоми Осакой.

Торонто. 1/4 финала

София Кенин - Элина Свитолина 7:6, 6:4

Каролин Плишкова - Бьянка Андрееску 0:6, 6:2, 4:6

Мари Бузкова - Симона Халеп 6:4, 0:0 (травма)

Серена Уильямс - Наоми Осака 6:3, 6:4

Пары 1/2 финала

София Кенин - Бьянка Андрееску

Мари Бузкова - Серена Уильямс

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Источник — Sport.ua

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