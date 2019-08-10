Осака в понедельник вновь возглавит рейтинг-лист WTA

НеШваль А когда дерьнама проигрывает кто виноват???

Гармаш ракетой полетит на ворота Шахтера и разорвет их в хлам. Шахтеру в Киеве ничего не светит, ...

00:55 — « УАФ - М а ф і я »

Ой не верю я что он просто так прилетел в Киев футбол посмотреть...Сколько лет небыло, а тут вд...

00:39 — dig_sum

"Луческу больше всего любил бразильцев. А как их не любить, если Фернандиньо, Виллиан и Дуглас Ко...

00:39 — dig_sum

>> Не знаю, надолго ли они задержатся в Украине!? > Что за намеки? В ДК точно его не будет, а бол...