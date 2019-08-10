Осака в понедельник вновь возглавит рейтинг-лист WTA

По ходу турнира WTA в Торонто на звание первой ракетки мира претендовали Каролина Плишкова из Чехии и Наоми Осака из Японии, поскольку текущий первый номер Эшли Барти из Австралии покинула соревнования после своего первого же матча.
В случае, если бы Плишкова и Осака вышли бы в финал, то лидером рейтинга становилась бы победительница турнира. Но Плишкова не сумела дойти до решающего матча.
В матче 1/4 финала Каролина Плишкова уступила канадке Бьянке Андрееску в трех сетах – 0:6, 6:2, 4:6. Наоми Осака на этой стадии сыграет с американкой Сереной Уильямс после того, как в 1/8 финала одолела Игу Святек из Польши – 7:6 (7:4), 6:4.
Таким образом, в понедельник, 12 августа, лидером мирового рейтинга станет японская теннисистка Наоми Осака.
Источник — Sport.ua
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