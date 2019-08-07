Рейтинг WTA. Осака и Плишкова могут отобрать теннисную корону у Барти

Эшли Барти покинула хардовый турнир серии Премьер 5 в Торонто после своего первого же матча. Первая ракетка мира

Таким образом, она может потерять свое высокое звание уже со следующей недели. Обогнать австралийку могут Наоми Осака и Каролина Плишкова, которые ранее уже примеряли теннисную корону.

Осаке будет достаточно выиграть один матч и выступить не намного хуже Плишковой (детально можно посмотреть в таблице ниже), а вот чешке нужно выходить как минимум в полуфинал и надеяться на осечку японки.

Гарантировать себе первое место в рейтинге теннисистки могут только в случае победы на турнире, ведь раньше матча за титул встретиться они не могут.

В свою очередь, Барти остается надеятся на то, что Осака проиграет матч второго круга Татьяне Марие, а Плишкова не сможет добраться до полуфинала.