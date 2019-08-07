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Рейтинг WTA. Осака и Плишкова могут отобрать теннисную корону у Барти

Австралийка после вылета во втором круге Торонто рискует потерять звание первой ракетки мира

  • 07.08.2019 16:50
  • 871 просмотр
  • 2 комментария
Рейтинг WTA. Осака и Плишкова могут отобрать теннисную корону у Барти
© Jimmie48 Photography. Наоми Осака
 
Таким образом, она может потерять свое высокое звание уже со следующей недели. Обогнать австралийку могут Наоми Осака и Каролина Плишкова, которые ранее уже примеряли теннисную корону.
 
Осаке будет достаточно выиграть один матч и выступить не намного хуже Плишковой (детально можно посмотреть в таблице ниже), а вот чешке нужно выходить как минимум в полуфинал и надеяться на осечку японки.
 
Гарантировать себе первое место в рейтинге теннисистки могут только в случае победы на турнире, ведь раньше матча за титул встретиться они не могут.
 
В свою очередь, Барти остается надеятся на то, что Осака проиграет матч второго круга Татьяне Марие, а Плишкова не сможет добраться до полуфинала.
 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Serhiy Kovalov
    Serhiy Kovalov, 07.08.2019 17:43
    0
    Я за Плішкову
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 07.08.2019 17:26
    +3
    Якщо і станеться таке, то тимчасово, бо Барті восени майже нема що захищати, навідміну від конкуренток. Вангую спокійне перше місце австралійки в кінці року
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 07.08.2019 17:26
    +3
    Якщо і станеться таке, то тимчасово, бо Барті восени майже нема що захищати, навідміну від конкуренток. Вангую спокійне перше місце австралійки в кінці року
    Ссылка
    Serhiy Kovalov
    Serhiy Kovalov, 07.08.2019 17:43
    0
    Я за Плішкову
    Ссылка
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