Рейтинг WTA. Осака и Плишкова могут отобрать теннисную корону у Барти

Первая ракетка мира Эшли Барти покинула хардовый турнир серии Премьер 5 в Торонто после своего первого же матча.
Таким образом, она может потерять свое высокое звание уже со следующей недели. Обогнать австралийку могут Наоми Осака и Каролина Плишкова, которые ранее уже примеряли теннисную корону.
Осаке будет достаточно выиграть один матч и выступить не намного хуже Плишковой (детально можно посмотреть в таблице ниже), а вот чешке нужно выходить как минимум в полуфинал и надеяться на осечку японки.
Гарантировать себе первое место в рейтинге теннисистки могут только в случае победы на турнире, ведь раньше матча за титул встретиться они не могут.
В свою очередь, Барти остается надеятся на то, что Осака проиграет матч второго круга Татьяне Марие, а Плишкова не сможет добраться до полуфинала.
Источник — Sport.ua
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