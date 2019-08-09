Лэндсвиль. Завацкая проиграла в четвертьфинале

У Монреалі в чоловіків пауза через дощ почалася. Але це 500 км від Торонто...

Не за что.)

Попандопуло из Одессы - Большое спасибо за ссылку

ну тут як завжди, нічого нового

20:23 — andre_lui

Какой тренд непонятный такие названия писать "Почему Ливерпуль выиграет АПЛ?" Как говорит народна...

20:23 — Алекс Морган

После победы в ЛЧ к Ливеру пристальное внимание! Поэтому Клоппу ничего не светит как в Европе, та...