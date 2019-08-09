Лэндсвиль. Завацкая проиграла в четвертьфинале

Катарина Завацкая потерпела поражение в четвертьфинале хардового турнира ITF в американском Лэндсвилле.
Третья сеяная украинка в двух сетах оказалась слабее американки Софии Уиттл. Матч продолжался 1 час и 30 минут.
3-й раунд
София Уиттл (США) – Катарина Завацкая (Украина, 3) – 6:3, 6:3
Источник — Sport.ua
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