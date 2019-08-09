Лэндсвиль. Завацкая выиграла второй матч за день

Катарина Завацкая выиграла второй матч за день на хардовом турнире ITF в американском Лэндсвилле.
Во втором раунде третья сеяная украинка в двух сетах обыграла Юлию Глушко из Израиля. Матч продолжался 1 час и 11 минут.
2-й раунд
Юлия Глушко (Израиль) – Катарина Завацкая (Украина, 3) – 1:6, 3:6
Ранее Завацкая обновила личный рекорд в рейтинге WTA.
Источник — Sport.ua
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