Лэндсвиль. Завацкая выиграла второй матч за день

Вернидуб на домашних матчах Зари сидит на трибуне со всеми, т.е. покупает билет и смотрит футбол....

Мне тоже так кажется, разве что Лэмпард видит кучу перспективной молодёжи, готовой к АПЛ. Тут ещё...

00:53 — Serhiy Mosiienko

Еще добавлю. Когда команда играет, это заметно. Да, не всегда все получается и складывается, но о...

00:44 — Serhiy Mosiienko

Сохранилось бы. Без удовлетворительного результата, думаю, не остались бы. И с пенальти и без нег...