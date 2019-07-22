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Рейтинг WTA. Завацкая обновила личный рекорд

Три лучшие украинские теннисистки сохранили позиции

  • 22.07.2019 11:12
  • 744 просмотра
  • 1 комментарий
Рейтинг WTA. Завацкая обновила личный рекорд
© Инстаграм Катарины Завацкой
На прошлой неделе женщины провели два турнира международной серии. В Бухаресте победила представительницы Казахстана Елена Рыбакина. Она совершила прыжок на 41-у позицию и теперь занимает 65-ю строчку мирового рейтинга. Для 20-летней теннисистки это был дебютный титул WTA.
 
В Лозанне победила француженка Фиона Ферро, которая в финале обыграла соотечественницу Ализе Корне. 22-летняя спортсменка добавила 23 строчки и теперь она 75-я. Обе победительницы установили личные рекорды в мировой классификации.
 
Также отметим дебют в первой сотне чешки Марии Боузковой (92), которая выиграла 80-тысячник ITF в Казахстане.
 
В первой десятке без изменений, топовые теннисистки пока отдыхают.
 
Топ-10 рейтинга WTA
 
 
Что касается украинок, то особых изменений нет: Завацкая поднялась на одну позицию, обновив личный рекорд, а Козлова, Калинина и Лопатецкая немного потеряли. Первые три ракетки Украины остались при своих.
 
Украинки в топ-300 рейтинга WTA
 
 
В Чемпионской гонке также все стабильно, Свитолина отстает от восьмого места всего на 159 очков. Борьба за участие в Итоговом турнире обещает быть жаркой.
 
Чемпионская гонка
 
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Sashamar
    Sashamar, 22.07.2019 11:32
    0
    Тільки заради об'єктивності треба додати, що Катарина вже встигла програти якійсь ноунеймовій бразильці кваліфікацію до Палермо, хоч і була першою сіяною.
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 22.07.2019 11:32
    0
    Тільки заради об'єктивності треба додати, що Катарина вже встигла програти якійсь ноунеймовій бразильці кваліфікацію до Палермо, хоч і була першою сіяною.
    Ссылка
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