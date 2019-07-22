Рейтинг WTA. Завацкая обновила личный рекорд

На прошлой неделе женщины провели два турнира международной серии. В Бухаресте победила представительницы Казахстана Елена Рыбакина. Она совершила прыжок на 41-у позицию и теперь занимает 65-ю строчку мирового рейтинга. Для 20-летней теннисистки это был дебютный титул WTA.

В Лозанне победила француженка Фиона Ферро, которая в финале обыграла соотечественницу Ализе Корне. 22-летняя спортсменка добавила 23 строчки и теперь она 75-я. Обе победительницы установили личные рекорды в мировой классификации.

Также отметим дебют в первой сотне чешки Марии Боузковой (92), которая выиграла 80-тысячник ITF в Казахстане.

В первой десятке без изменений, топовые теннисистки пока отдыхают.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то особых изменений нет: Завацкая поднялась на одну позицию, обновив личный рекорд, а Козлова, Калинина и Лопатецкая немного потеряли. Первые три ракетки Украины остались при своих.

Украинки в топ-300 рейтинга WTA

В Чемпионской гонке также все стабильно, Свитолина отстает от восьмого места всего на 159 очков. Борьба за участие в Итоговом турнире обещает быть жаркой.

Чемпионская гонка