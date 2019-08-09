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Элина СВИТОЛИНА: «С моей лодыжкой сейчас все хорошо»

Украинская теннисистка – о выходе в 1/4 финала турнира в Торонто

  • 09.08.2019 11:22
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Элина СВИТОЛИНА: «С моей лодыжкой сейчас все хорошо»
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
 
«Мне кажется, что в прошлых матчах мне немного не везло на матчболах. Нужно какое-то время, чтобы довести матч до победы. Думаю, что в концовке Белинда отыграла невероятно. Она действовала решительно и все мячи попадали в корт. Я довольна, что смогла сохранить положительный настрой в конце и выиграть.
 
С моей лодыжкой сейчас все хорошо. Я не знала, как повлияет пауза, опухнет она за это время или нет. Но все было нормально, мне даже стало лучше за это время. Конечно, завтра будет немного болеть. Мне нужно было к этому приспособиться. Теннис – та игра, в которой ты должен приспосабливаться, и мне это удалось сделать. Теперь мне важно быть готовой к следующему матчу.
 
Если говорить о четвертьфинале, то с Софией Кенин я играла в Индиан-Уэллс и тогда я не особо знала, как она играет. Сейчас можно посмотреть много матчей с её участием, потому что она много выигрывает и показывает отличный теннис. Это будет еще одна тяжелая битва», – сказала Свитолина.
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Источник — Большой теннис Украины

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