Монреаль. Стали известны все четвертьфиналисты

В четверг состоялись поединки третьего круга на хардовом Мастерсе в Монреале.
Ни в одной из пар сенсаций не случилось, побеждал игрок с более высоким рейтингом. На данной стадии ни одного не сеяного игрока не осталось.
Отметим, что первая ракетка турнира Рафаэль Надаль без особых проблем одолел Гидо Пелью из Аргентины, а бойфренд Элины Свитолиной Гаэль Монфис параллельно с ней также сыграет в 1/4 финала «Rogers Cup».
Монреаль. Третий круг
Доминик Тим (Австрия) – Марин Чилич (Хорватия) – 7:6(7), 6:4
Александр Зверев (Германия) – Николоз Басилашвили (Грузия) – 7:5, 5:7, 7:6(5)
Карен Хачанов (Россия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 6:7(7), 7:5, 6:3
Даниил Медведев (Россия) – Кристиан Гарин (Чили) – 6:3, 6:3
Рафаэль Надаль (Испания) – Гидо Пелья (Аргентина) – 6:3, 6:4
Фабио Фоньини (Италия) – Адриан Маннарино (Франция) – 6:2, 7:5
Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Ришар Гаске (Франция) – 7:5, 7:5
Гаэль Монфис (Франция) – Хуберт Хуркач (Польша) – 6:4, 6:0
Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Надаль – Фоньини
Монфис – Баутиста-Агут
Нижняя часть сетки
Хачанов – Зверев
Медведев – Тим
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.