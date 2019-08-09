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Монреаль. Стали известны все четвертьфиналисты

У мужчин сенсационных результатов на данной стадии не зафиксировано

  • 09.08.2019 09:38
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Монреаль. Стали известны все четвертьфиналисты
© Coupe Rogers. Гаэль Монфис
В четверг состоялись поединки третьего круга на хардовом Мастерсе в Монреале.
 
Ни в одной из пар сенсаций не случилось, побеждал игрок с более высоким рейтингом. На данной стадии ни одного не сеяного игрока не осталось.
 
Отметим, что первая ракетка турнира Рафаэль Надаль без особых проблем одолел Гидо Пелью из Аргентины, а бойфренд Элины Свитолиной Гаэль Монфис параллельно с ней также сыграет в 1/4 финала «Rogers Cup».
 
Монреаль. Третий круг
 
Доминик Тим (Австрия) – Марин Чилич (Хорватия) – 7:6(7), 6:4
Александр Зверев (Германия) – Николоз Басилашвили (Грузия) – 7:5, 5:7, 7:6(5)
Карен Хачанов (Россия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 6:7(7), 7:5, 6:3
Даниил Медведев (Россия) – Кристиан Гарин (Чили) – 6:3, 6:3
Рафаэль Надаль (Испания) – Гидо Пелья (Аргентина) – 6:3, 6:4
Фабио Фоньини (Италия) – Адриан Маннарино (Франция) – 6:2, 7:5
Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Ришар Гаске (Франция) – 7:5, 7:5
Гаэль Монфис (Франция) – Хуберт Хуркач (Польша) – 6:4, 6:0
 
Пары 1/4 финала
 
Верхняя часть сетки
 
Надаль – Фоньини 
Монфис – Баутиста-Агут
 
Нижняя часть сетки
 
Хачанов – Зверев
Медведев – Тим 
 
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Источник — Sport.ua

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