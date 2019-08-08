Завацкая стартовала с победы на турнире ITF в Лэндсвилле

Сегодня Катарина Завацкая успешно стартовала на хардовом турнире ITF в американском Лэндсвилле.
В первом раунде третья сеяная украинка в двух сетах обыграла местную теннисистку Элизию Болтон. Матч продолжался 1 час и 17 минут.
1-й раунд
Элизия Болтон (США) – Катарина Завацкая (Украина, 3) – 3:6, 2:6
Во втором раунде соперницей Завацкой будет представительница Израиля Юлия Глушко.
Ранее Завацкая обновила личный рекорд в рейтинге WTA.
Источник — Sport.ua
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