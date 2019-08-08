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Торонто. Стали известны все участницы третьего круга

На втором подряд крупном турнире в 1/8 финала сыграют две украинки

  • 08.08.2019 09:52
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  • 1 комментарий
Торонто. Стали известны все участницы третьего круга
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Во вторник и среду состоялись поединки второго круга на хардовом турнире серии Премьер 5 в Торонто.
 
В 1/8 финала вышли украинки Элина Свитолина и Даяна Ястремская. По сетке они могут встретиться в четвертьфинале, но до этого нужно еще выиграть по одному поединку.
 
Также отметим, что с понедельника Эшли Барти сложит полномочия первой ракетки. Заменит австралийку во главе рейтинга WTA Наоми Осака или Каролина Плишкова. Детальные расклады здесь.
 
Торонто. Второй круг
 
София Кенин (США) – Эшли Барти (Австралия) – 6:7(5), 6:3, 6:4
Бьянка Андрееску (Канада) – Дарья Касаткина (Россия) – 5:7, 6:2, 7:5
Кики Бертенс (Нидерланды) – Франческа Ди Лоренцо (США) – 6:2, 6:1
Мари Бузкова (Чехия) – Слоан Стивенс (США) – 6:2, 7:5
Алена Остапенко (Латвия) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 6:2, 2:6, 6:4
Каролина Плишкова (Чехия) – Элисон Риск (США) – 6:4, 6:7(4), 6:2
Симона Халеп (Румыния) – Дженнифер Брэди (США) – 4:6, 7:5, 7:6(5)
Элина Свитолина (Украина) – Катерина Синякова (Чехия) – 6:3, 3:6, 6:3
Даяна Ястремская (Украина) – Виктория Азаренко (Беларусь) – 7:5, 7:5
Анетт Контавейт (Эстония) – Карла Суарес-Наварро (Испания) – 7:5, 3:1 (отказ)
Екатерина Александрова (Россия) – Чжан Шуай (Китай) – 6:4, 6:3
Белинда Бенчич (Швейцария) – Юлия Гёргес (Германия) – 5:7, 6:3, 6:4
Серена Уильямс (США) – Элиза Мертенс (Бельгия) – 6:3, 6:3
Ига Свёнтек (Польша) – Каролин Возняцки (Дания) – 1:6, 6:3, 6:4
Светлана Кузнецова (Россия) – Донна Векич (Хорватия) – 7:6(4), 6:3
Наоми Осака (Япония) – Татьяна Мария (Германия) – 6:2, 0:0 (отказ)
 
Пары 1/8 финала
 
Верхняя часть сетки
 
Кенин - Ястремская
Бенчич - Свитолина
 
Плишкова - Контавейт
Андрееску - Бертенс
 
Нижняя часть сетки
 
Боузкова - Остапенко
Кузнецова - Халеп
 
С. Уильямс - Александрова
Свёнтек - Осака
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Доброгорский Юрий
      Доброгорский Юрий, 08.08.2019 10:48
    0
    Ух какие пары будут в 1/4 и дальше...
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
      Доброгорский Юрий, 08.08.2019 10:48
    0
    Ух какие пары будут в 1/4 и дальше...
    Ссылка
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