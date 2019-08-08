Торонто. Стали известны все участницы третьего круга

Во вторник и среду состоялись поединки второго круга на хардовом турнире серии Премьер 5 в Торонто.
В 1/8 финала вышли украинки Элина Свитолина и Даяна Ястремская. По сетке они могут встретиться в четвертьфинале, но до этого нужно еще выиграть по одному поединку.
Также отметим, что с понедельника Эшли Барти сложит полномочия первой ракетки. Заменит австралийку во главе рейтинга WTA Наоми Осака или Каролина Плишкова. Детальные расклады здесь.
Торонто. Второй круг
София Кенин (США) – Эшли Барти (Австралия) – 6:7(5), 6:3, 6:4
Бьянка Андрееску (Канада) – Дарья Касаткина (Россия) – 5:7, 6:2, 7:5
Кики Бертенс (Нидерланды) – Франческа Ди Лоренцо (США) – 6:2, 6:1
Мари Бузкова (Чехия) – Слоан Стивенс (США) – 6:2, 7:5
Алена Остапенко (Латвия) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 6:2, 2:6, 6:4
Каролина Плишкова (Чехия) – Элисон Риск (США) – 6:4, 6:7(4), 6:2
Симона Халеп (Румыния) – Дженнифер Брэди (США) – 4:6, 7:5, 7:6(5)
Элина Свитолина (Украина) – Катерина Синякова (Чехия) – 6:3, 3:6, 6:3
Даяна Ястремская (Украина) – Виктория Азаренко (Беларусь) – 7:5, 7:5
Анетт Контавейт (Эстония) – Карла Суарес-Наварро (Испания) – 7:5, 3:1 (отказ)
Екатерина Александрова (Россия) – Чжан Шуай (Китай) – 6:4, 6:3
Белинда Бенчич (Швейцария) – Юлия Гёргес (Германия) – 5:7, 6:3, 6:4
Серена Уильямс (США) – Элиза Мертенс (Бельгия) – 6:3, 6:3
Ига Свёнтек (Польша) – Каролин Возняцки (Дания) – 1:6, 6:3, 6:4
Светлана Кузнецова (Россия) – Донна Векич (Хорватия) – 7:6(4), 6:3
Наоми Осака (Япония) – Татьяна Мария (Германия) – 6:2, 0:0 (отказ)
Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Кенин - Ястремская
Бенчич - Свитолина
Плишкова - Контавейт
Андрееску - Бертенс
Нижняя часть сетки
Боузкова - Остапенко
Кузнецова - Халеп
С. Уильямс - Александрова
Свёнтек - Осака
Источник — Sport.ua
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