Торонто. Стали известны все участницы третьего круга

Тут не все ясно. 1:1?

Так дырявые уже сыграли

Кто дырявые сегодня посмотрим

10:51 — Серж Пир

Когда уже этот выживший из ума эксперт класса М успокоится. Ёжик, давай про ковры в Минске, пижже...

10:43 — Олександр Фурманов

Когда Сабо играл в "Динамо", то таких гавнюков как Беседин,Буяльский,Бойко,Цыганков,Бурда никто б...

10:40 — jekаfunny

Думаю та все вместе , и возраст уже почтенный и обида на Суркиса за то что не дал пожизненный тре...

10:37 — jekаfunny

Да , имел кучу моментов пропустить ещё 6 На будущее тебе скажу , что команда когда имеет кучу мом...

10:35 — jekаfunny

Жесть , сабо уже или в полном маразме , или думает ять сможет заработать все ренатовские деньги м...