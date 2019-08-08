Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Старалась оставаться спокойной»

Вчера Даяна Ястремская во втором раунде турнира в Торонто обыграла Викторию Азаренко 7:5, 7:5. Украинка поделилась впечатлениями от матча:

«Сегодня я была упорной и очень нацелено играла каждый мяч. Думаю, это помогло мне успокоиться и играть в свой теннис. Мне кажется, что в решающие моменты я действовала целенаправленно, в этом между нами сегодня была разница. Во время важных розыгрышей я старалась оставаться спокойной, действовать просто, не слишком рисковать, как я обычно это делаю.

По поводу предстоящего матча с Софией Кенин, то ранее у нас уже был хороший поединок на Уимблдоне. Хотя легко не было. Но это была трава, это совсем другое дело. Завтра будет другой день, другое покрытие, другой матч. Посмотрим, я постараюсь сыграть в свой лучший теннис, постараюсь показать свою игру и быть сфокусированной только на себе».