Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Старалась оставаться спокойной»

Украинка – о победе над Викторией Азаренко

  • 08.08.2019 00:23
  • 372 просмотра
  • 1 комментарий
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Старалась оставаться спокойной»
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская

Вчера Даяна Ястремская во втором раунде турнира в Торонто обыграла Викторию Азаренко 7:5, 7:5. Украинка поделилась впечатлениями от матча:

«Сегодня я была упорной и очень нацелено играла каждый мяч. Думаю, это помогло мне успокоиться и играть в свой теннис. Мне кажется, что в решающие моменты я действовала целенаправленно, в этом между нами сегодня была разница. Во время важных розыгрышей я старалась оставаться спокойной, действовать просто, не слишком рисковать, как я обычно это делаю.

По поводу предстоящего матча с Софией Кенин, то ранее у нас уже был хороший поединок на Уимблдоне. Хотя легко не было. Но это была трава, это совсем другое дело. Завтра будет другой день, другое покрытие, другой матч. Посмотрим, я постараюсь сыграть в свой лучший теннис, постараюсь показать свою игру и быть сфокусированной только на себе».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Vladdal
    online
      Vladdal, 08.08.2019 00:29
    +1
    Вот уж не знаю, но мне кажется лучше Кенин, чем Барти.
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 08.08.2019 00:29
    +1
    Вот уж не знаю, но мне кажется лучше Кенин, чем Барти.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности