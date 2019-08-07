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Свитолина сыграет в Гуанчжоу в сентябре

Даяна Ястремская отправится на турнир в Осаке

  • 07.08.2019 20:57
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Свитолина сыграет в Гуанчжоу в сентябре
© Jimmie 48 Photography. Элина Свитолина

WTA объявила заявочные списки на турниры, которые состоятся на вторую неделю после US Open – с 16 по 22 сентября.

Элина Свитолина выступит на турнире WTA International в Гуанчжоу. Даяна Ястремская в это время отправится на турнир WTA Premier в Осаку, который ранее проводился в Токио.

За неделю до этого, сразу после US Open, Свитолина и Леся Цуренко планируют выступить на турнире в Чжэнчжоу.

Сегодня Свитолина во втором раунде турнира в Торонто играет с Катериной Синяковой.

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Источник — WTA

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