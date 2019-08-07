Свитолина сыграет в Гуанчжоу в сентябре

WTA объявила заявочные списки на турниры, которые состоятся на вторую неделю после US Open – с 16 по 22 сентября.

Элина Свитолина выступит на турнире WTA International в Гуанчжоу. Даяна Ястремская в это время отправится на турнир WTA Premier в Осаку, который ранее проводился в Токио.

За неделю до этого, сразу после US Open, Свитолина и Леся Цуренко планируют выступить на турнире в Чжэнчжоу.

Сегодня Свитолина во втором раунде турнира в Торонто играет с Катериной Синяковой.