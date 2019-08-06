Людмила Киченок покидает турнир в Торонто

Украинка Людмила Киченок неудачно стартовала на турнире серии Премьер 5 в Торонто.
В матче первого круга украинка в паре с латвийкой Аленой Остапенко проиграла чешско-немецкому дуэту Каролина Плишкова / Юлия Гёргес.
Торонто. Первый круг
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Каролина Плишкова / Юлия Гёргес – 5:7, 0:6
Источник — Sport.ua
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