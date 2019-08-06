Людмила Киченок покидает турнир в Торонто

21:06 — Kevko

Еще бы Морозюка вместо Караваева, и "классика жанра" Хацкевича. Третий сезон - все одно и тоже

21:01 — Ag1077

Только Динамо, только Победа! Хватит выхватывать люлей! Если не выходить в группу Л.Ч. То может и...

20:59 — George IRedl

Ну в Польші теж є історично українські землі (так сказати захолені), але тебе це зовсім не хвилює...

20:56 — Roma Ukraine

Вперед Динамо, тільки перемога!