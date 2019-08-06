Свитолина попала в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира

Американский деловой журнал Forbes опубликовал список спортсменок, которые больше всех заработали за последние 12 месяцев.

В топ-10 попали только теннисистки, к примеру, самая известная футболистка мира Алекс Морган расположилась только на 12-й позиции (5,8 млн долларов).

Отметим, что девятое место заняла украинка Элина Свитолина. За временной промежуток с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019-го она заработала 6,1 миллиона долларов (4,6 призовые плюс 1,5 реклама).

Первая десятка выглядит так:

1. Серена Уильямс (США) - $29,2 млн (4,2+25)

2. Наоми Осака (Япония) - $24,3 млн (8,3+16)

3. Анжелик Кербер (Германия) - $11,8 млн (5,3+6,5)

4. Симона Халеп (Румыния) – $10,2 млн (6,2+4)

5. Слоан Стивенс (США) - $9,6 млн (4,1+5,5)

6. Каролин Возняцки (Дания) - $7,5 (3,5+4)

7. Мария Шарапова (Россия) - $7 млн (1+6)

8. Каролина Плишкова (Чехия) - $6,3 млн (4,6+1,7)

9. Элина Свитолина (Украина) – $6,1 млн (4,6+1,5)

10. Гарбинье Мугуруса (Испания) - $5,9 млн (0,9+5)

10. Винус Уильямс (США) - $5,9 млн (2,4+3,5)