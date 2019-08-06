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Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «На победу меня мотивировала младшая сестра»

Украинка добыла уверенную победу на старте

  • 06.08.2019 07:23
  • 1392 просмотра
  • 1 комментарий
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «На победу меня мотивировала младшая сестра»
© wtatennis.com

В понедельник Даяна Ястремская удачно стартовала на турнире в Торонто, разобравшись с Йоханной Контой в двух сетах.

Украинская теннисистка рассказала о своей мотивации.

«Меня мотивировала моя младшая сестра, которая выиграла свой первый матч на турнире Теннис Европы U-12 в двух сетах 6:3, 6:2. Я тоже выиграла первый сет 6:3, поэтому хотела взять второй с результатом 6:2, чтобы у нас с ней был одинаковый счет. Возможно, однажды мы с сестрой будем играть вместе».

«Следующий матч против Азаренко или Джорджи? Намерена посмотреть их матч. Конечно, с любой из них будет совсем другое противостояние», - сказала Ястремская.

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Источник — WTA

(3 голоса)

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Комментарии
    tima fialko
    online
      tima fialko, 06.08.2019 08:00
    0
    Вигравати по заказу 6:2 у 14-і у світі,це круто.Якщо Даяна і далі буде так само серьозно відноситись до гри Украіна може отримати вперше №1 у світовому тенісі.
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 06.08.2019 08:00
    0
    Вигравати по заказу 6:2 у 14-і у світі,це круто.Якщо Даяна і далі буде так само серьозно відноситись до гри Украіна може отримати вперше №1 у світовому тенісі.
    Ссылка
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