Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «На победу меня мотивировала младшая сестра»

В понедельник Даяна Ястремская удачно стартовала на турнире в Торонто, разобравшись с Йоханной Контой в двух сетах.



Украинская теннисистка рассказала о своей мотивации.



«Меня мотивировала моя младшая сестра, которая выиграла свой первый матч на турнире Теннис Европы U-12 в двух сетах 6:3, 6:2. Я тоже выиграла первый сет 6:3, поэтому хотела взять второй с результатом 6:2, чтобы у нас с ней был одинаковый счет. Возможно, однажды мы с сестрой будем играть вместе».

«Следующий матч против Азаренко или Джорджи? Намерена посмотреть их матч. Конечно, с любой из них будет совсем другое противостояние», - сказала Ястремская.