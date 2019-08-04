Джорджи и Пегула разыграют трофей в Вашингтоне

Состоялись полуфинальные матчи на хардовом турнире международной серии в Вашингтоне.
В матче за титул сразятся американка Джессика Пегула и итальянка Камила Джорджи, которые обыграли россиянку Анну Калинскую и Кэтрин Макнелли из США соответственно.
Вашингтон. 1/2 финала
Джессика Пегула (США) – Анна Калинская (Россия) – 6:3, 3:6, 6:1
Камила Джорджи (Италия) – Кэтрин Макнэлли (США) – 7:6(5), 6:2
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Источник — Sport.ua
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