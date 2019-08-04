Соболенко и Чжэн сразятся за титул в Сан-Хосе

15:53 — Atlos

Чуствую сегодня Шахтер размажет Карпаты!

15:42 — jekаfunny

Он не раздражает , он просто местный клоун ! Который сначала клялся божился , принимал споры и па...

15:28 — Surkisfuilo

Я не знаю Вадо, але я став дуже поважати його - раз він так дратує усіх заклятих диркофанів, що з...