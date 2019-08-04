Соболенко и Чжэн сразятся за титул в Сан-Хосе

Состоялись полуфинальные поединки на хардовом Премьере в Сан-Хосе.
Обидчица Элины Свитолиной гречанка Мария Саккари в двух сетах уступила китаянке Сайсай Чжэн. Во втором полуфинале Арина Соболенко из Беларуси обыграла хорватку Донну Векич.
Сан-Хосе. Полуфиналы
Арина Соболенко (Беларусь) – Донна Векич (Хорватия) – 6:4, 6:3
Сайсай Чжэн (Китай) – Мария Саккари (Греция) – 7:6(5), 6:2
Источник — Sport.ua
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