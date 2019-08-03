Вашингтон. Стали известны все участницы полуфиналов

В ночь с пятницы на субботу на хардовом турнире международной серии в Вашингтоне состоялись четвертьфинальные матчи.
Отметим неожиданные вылеты Кристины Младенович и Се Шувэй. Также в полуфинал не сумела выйти обидчица Леся Цуренко представительница Казахстана Зарина Дияс.
Вашингтон. 1/4 финала
Анна Калинская (Россия) – Кристина Младенович (Франция) – 6:4, 4:6, 6:2
Джессика Пегула (США) – Лорен Дэвис (США) – 6:2, 7:6(2)
Кэтрин Макнэлли (США) – Се Шувэй (Тайвань) – 6:4, 6:3
Камила Джорджи (Италия) – Зарина Дияс (Казахстан) – 6:3, 6:2
Пары полуфиналов
Джорджи – Макнэлли
Пегула – Калинская
Источник — Sport.ua
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