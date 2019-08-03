Сан-Хосе. Определились все полуфиналистки

Саня, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной ин...

12:31 — MaxUa

Нет. Потому что сформировавшийся человек дальше по жизни уже не меняется. Да, специалисты могут п...

12:28 — fenc

Чёрный член до добра не доведёт.

12:24 — MaxUa

"Возможно, приберегла силы на турниры поважнее" Аха, да, конечно, мы ж не знаем, что у нее в голо...

12:21 — Stanislav Matusevych

С психологическими проблемами можно бороться в любом возрасте под руководством специалистов, глав...

12:06 — MaxUa

С психологическими проблемами уже никак не получится бороться. Элине скоро 25, она как спортсмен ...