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Сан-Хосе. Определились все полуфиналистки

В борьбе за титул не осталось американок

  • 03.08.2019 11:12
  • 382 просмотра
  • 2 комментария
Сан-Хосе. Определились все полуфиналистки
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина и Мария Саккари
В ночь с пятницы на субботу на хардовом Премьере в Сан-Хосе состоялись четвертьфинальные матчи.
 
К сожалению, турнир покинула украинка Элина Свитолина, которая не смогла реализовать четыре матчбола в поединке против гречанки Марии Саккари, проиграв в трех сетах.
 
Любопытно, что в трех матчах из четырех зафиксированы волевые победы после проигрыша первой партии.
 
Сан-Хосе. 1/4 финала
Арина Соболенко (Беларусь) – Карла Суарес-Наварро (Испания) – 3:6, 6:2, 6:4
Мария Саккари (Греция) – Элина Свитолина (Украина) – 1:6, 7:6(3), 6:3
Донна Векич (Хорватия) – Кристи Ан (США) – 7:5, 6:0
Сайсай Чжэн (Китай) – Аманда Анисимова (США) – 5:7, 7:5, 6:4
 
Пары полуфиналов 
Саккари – Чжэн 
Векич – Соболенко 
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    anachar
      anachar, 03.08.2019 12:09
    0
    К сожалению, плоха Элина!
    Ссылка
    ternow
      ternow, 03.08.2019 11:52
    0
    Прогнозирую финал: Векич- Саккари... Обе очень неплохи на этом турнире.
    Ссылка
    anachar
      anachar, 03.08.2019 12:09
    0
    К сожалению, плоха Элина!
    Ссылка
    ternow
      ternow, 03.08.2019 11:52
    0
    Прогнозирую финал: Векич- Саккари... Обе очень неплохи на этом турнире.
    Ссылка
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