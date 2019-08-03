Сан-Хосе. Определились все полуфиналистки

В ночь с пятницы на субботу на хардовом Премьере в Сан-Хосе состоялись четвертьфинальные матчи.
К сожалению, турнир покинула украинка Элина Свитолина, которая не смогла реализовать четыре матчбола в поединке против гречанки Марии Саккари, проиграв в трех сетах.
Любопытно, что в трех матчах из четырех зафиксированы волевые победы после проигрыша первой партии.
Сан-Хосе. 1/4 финала
Арина Соболенко (Беларусь) – Карла Суарес-Наварро (Испания) – 3:6, 6:2, 6:4
Мария Саккари (Греция) – Элина Свитолина (Украина) – 1:6, 7:6(3), 6:3
Донна Векич (Хорватия) – Кристи Ан (США) – 7:5, 6:0
Сайсай Чжэн (Китай) – Аманда Анисимова (США) – 5:7, 7:5, 6:4
Пары полуфиналов
Саккари – Чжэн
Векич – Соболенко
Источник — Sport.ua
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