Сан-Хосе. Сестры Киченок вылетели в четвертьфинале

09:35 — Whitesnake

мне инет не нужен,я же не пургомет типа тебя а про Колотова могу сказать что знаю-он подал заявле...

09:32 — Laeda

Вадо а историю Диканьки до перехода Ярмоленко из Динамо и после перехода надо делить? Ты...

09:29 — Whitesnake

а что это все что ты смогло проблееть? кстати другого и не ожидал от бульбомета меняющего свои ни...

09:27 — activist_saloedoff

А сказку про Конька-Горбунка не рассказать. Поищи на просторах инета, дурашка.