Сан-Хосе. Сестры Киченок вылетели в четвертьфинале

Сегодня ночью сестры Людмила и Надежда Киченок в четвертьфинале хардового турнира WTA в Сан Хосе в парном разряде встречались с японским дуэтом Сюко Аояма – Эно Шибахара.
Третий сеяный украинский дуэт потерпел поражение в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 1 минуту.
1/4 финала
Сюко Аояма/Эно Шибахара (Япония) – Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина, 3) – 6:1, 6:4
Ранее сестры Киченок обыграли дуэт Мари Бузкова/Присцилла Хон (Чехия/Австралия) – 7:6, 6:2.
Источник — Sport.ua
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