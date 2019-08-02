Элина Свитолина – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 2-го августа, лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№7 WTA) продолжит выступления на хардовом Премьере в Сан-Хосе.
В матче 1/4 финала 24-летняя украинка сыграет с Марией Саккари из Греции (№30 WTA). Встреча состоится вторым запуском на центральном корте после матча Суарес Наварро – Соболенко. Ориентировочное время начала поединка – 23:30 по Киеву.
Ранее девушки встречались один раз, победила украинка (недавняя встреча на Уимблдоне).
В 1/2 финала победительница матча сыграет против Аманды Анисимовой (№23 WTA) или Чжэн Сайсай (№55 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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