Элина Свитолина – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 2-го августа, лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№7 WTA) продолжит выступления на хардовом Премьере в Сан-Хосе.

В матче 1/4 финала 24-летняя украинка сыграет с Марией Саккари из Греции (№30 WTA). Встреча состоится вторым запуском на центральном корте после матча Суарес Наварро – Соболенко. Ориентировочное время начала поединка – 23:30 по Киеву.

В 1/2 финала победительница матча сыграет против Аманды Анисимовой (№23 WTA) или Чжэн Сайсай (№55 WTA).