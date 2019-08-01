Сеговия. Марченко уступил пятому сеяному

Украинский теннисист Илья Марченко во втором раунде хардового челленджера в испанской Сеговии в двух сетах проиграл пятому номеру посева Николе Куну.
Сеговии. Третий круг
Илья Марченко (Украина) – Никола Кун (Испания) – 6:7(4), 1:6
На предыдущей стадии украинец обыграл 12-го сеяного голландца Скотта Грипскора.
Источник — Sport.ua
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