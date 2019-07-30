Сеговия. Марченко вышел в третий раунд

18:56 — Олег Мандрівник

в конце 80х. я не такой старый. у нас там вообще бесплатный вход на стадион был, и даже пиво на ...

18:49 — mihail_lasarev

В какое время? Если в 70-х - верю, если в кнце 70-х - наглый пиСдешь.

18:45 — Муґунот Уух

да мне как-то пофиг. я не болельщик Металлиста

18:45 — Олег Мандрівник

у нас в городке 80р обычная зп была. 120р слесари и инженеры. 200р спецы. больше только частники,...