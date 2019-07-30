Сеговия. Марченко вышел в третий раунд

Сегодня Илья Марченко во втором раунде хардового челленджера в испанской Сеговии в двух сетах обыграл 12-го сеяного голландца Скотта Грипскора. Матч продолжался 1 час и 59 минут.
2-й раунд
Илья Марченко (Украина) – Скотт Грипскор (Нидерланды, 12) – 7:6 (2), 6:4
Следующим соперником Марченко станет победитель матча между Николасом Баррьентосом и пятым сеяным Николой Куном.
Источник — Sport.ua
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