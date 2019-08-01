Рафаэль НАДАЛЬ: «Я восхищаюсь стилем Федерера»

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль признался, что он восхищается своим вечным соперником Роджером Федерером:

«Я восхищаюсь стилем Федерера. Те, кто этого не делает, думаю, просто не разбираются в теннисе.

Даже если вы являетесь фанатом другого игрока, нужно быть в состоянии признать превосходство Роджера, а он превосходен во всех смыслах».

Ранее сообщалось о том, что Надаль выступит на турнире в Монреале.