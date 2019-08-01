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Рафаэль НАДАЛЬ: «Я восхищаюсь стилем Федерера»

Испанец похвалил своего вечного соперника

  • 01.08.2019 14:06
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Рафаэль НАДАЛЬ: «Я восхищаюсь стилем Федерера»
© twitter.com/wimbledon. Рафаэль Надаль

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль признался, что он восхищается своим вечным соперником Роджером Федерером:

«Я восхищаюсь стилем Федерера. Те, кто этого не делает, думаю, просто не разбираются в теннисе.

Даже если вы являетесь фанатом другого игрока, нужно быть в состоянии признать превосходство Роджера, а он превосходен во всех смыслах».

Ранее сообщалось о том, что Надаль выступит на турнире в Монреале.

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Источник — Tennis World USA

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