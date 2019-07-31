Надаль выступит в Монреале, но может пропустить Цинциннати

Рафаэль Надаль рассказал о том, на каких турнирах планирует выступить перед US Open-2019:
«Думаю, сейчас я в хорошей физической форме. Я силен, готов вылететь в Канаду уже в ближайшие дни и завершить подготовку к Rogers Cup уже там.
После Уимблдона я чувствовал некоторую усталость и отдохнул, однако уже сейчас я хорошо тренируюсь на харде.
Игра в Цинциннати? Не знаю, все зависит от того, что произойдет в Монреале. Хочу быть уверен, что буду готов к US Open».
Ранее Надаль купил новую дорогую яхту.
Источник — Tennis World USA
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.