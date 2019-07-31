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Надаль выступит в Монреале, но может пропустить Цинциннати

Испанец рассказал о том, на каких турнирах выступит перед US Open

  • 31.07.2019 11:02
  • 151 просмотр
  • 1 комментарий
Надаль выступит в Монреале, но может пропустить Цинциннати
© twitter.com/wimbledon. Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль рассказал о том, на каких турнирах планирует выступить перед US Open-2019:

«Думаю, сейчас я в хорошей физической форме. Я силен, готов вылететь в Канаду уже в ближайшие дни и завершить подготовку к Rogers Cup уже там.

После Уимблдона я чувствовал некоторую усталость и отдохнул, однако уже сейчас я хорошо тренируюсь на харде.

Игра в Цинциннати? Не знаю, все зависит от того, что произойдет в Монреале. Хочу быть уверен, что буду готов к US Open».

Ранее Надаль купил новую дорогую яхту.

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Источник — Tennis World USA

(1 голос)

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Комментарии
    Мосій Шило
      Мосій Шило, 31.07.2019 11:25
    0
    Рафа,вперед! Ты лучший!
    Ссылка
    Мосій Шило
      Мосій Шило, 31.07.2019 11:25
    0
    Рафа,вперед! Ты лучший!
    Ссылка
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