Тим хочет пропустить Олимпиаду-2020

Четвертая ракетка мира Доминик Тим не планирует участвовать в Олимпиаде-2020 в Токио. Об этом сообщил журналист Лукас Царер:
«Доминик подтвердил, что хочет сыграть на турнирах в Гамбурге и Китцбюэле в 2020 году. Олимпиаду он пропускает».
Олимпиаду-2016 Тим также пропустил из-за участия в турнирах АТР.
Источник — Twitter
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