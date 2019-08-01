Тим хочет пропустить Олимпиаду-2020

Четвертая ракетка мира Доминик Тим не планирует участвовать в Олимпиаде-2020 в Токио. Об этом сообщил журналист Лукас Царер:

«Доминик подтвердил, что хочет сыграть на турнирах в Гамбурге и Китцбюэле в 2020 году. Олимпиаду он пропускает».

Олимпиаду-2016 Тим также пропустил из-за участия в турнирах АТР.