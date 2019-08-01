Элина СВИТОЛИНА: «Старалась бороться за каждое очко»

Сегодня ночью Элина Свитолина в первом раунде турнира в Сан-Хосе обыграла Дарью Касаткину – 6:3, 6:1.

Украинка поделилась впечатлениями от матча:

«Думаю, что я отыграла довольно качественный матч, как для первого матча на харде. Мы вернулись на хард, и я в предвкушении от всех предстоящих матчей здесь и вообще на протяжении всего этого этапа в сезоне.

Сегодня я просто старалась бороться за каждое очко. Я не особо думала о том, что происходит на другой части корта. Касаткина очень опасный игрок, у нее хорошо работают руки, она всегда показывает борьбу. Мне приходилось на самом деле бороться за каждое очко, в конце я просто отыграла более стабильно».