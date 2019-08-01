ВИДЕО. Как Свитолина обыграла Касаткину

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№7 WTA) успешно начала выступление на хардовом Премьере в Сан-Хосе. В стартовом матче 24-летняя украинка в двух сетах одолела Дарью Касаткину из России (№40 WTA) – 6:3, 6:1.
В 1/4 финала Свитолина сыграет против Марии Саккари из Греции (№30 WTA), которую она обыграла на Уимблдоне.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.