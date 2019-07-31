ВИДЕО. Свитолина сыграла в игру «Угадай, что в коробке»

Последние комментарии

ДЕВУШКА ДНЯ. Влада Седан – муза Александра Зинченко 17:47 — totake до спорту вона має таке відношення як я 17:42 — Харьковский Кот вЛада седан - баклажан!

Инфантино переизбран на должность президента ФИФА 17:47 — « УАФ - М а ф і я » Дурик, почитай комментарии к этой новости. Все думают так же как и я. И только ты один, решил отл... 17:44 — Forever_young_12 Катя. У тебя ВСЕ корумпированные и мафиозные

В четверг Жерсон Родригеш пройдет медосмотр в Динамо 17:46 — jekаfunny у Дуэлунда микроповреждение ! 17:41 — jekаfunny видимо да )) кстати об уринотерапии он говорит ни чуть не реже чем о гомосексуализме и половых из... 17:41 — « УАФ - М а ф і я » Та физручила на них уже давно крест поставил. И Жерсон Родригес у него тоже не заиграет, я уверен...

Влада Седан покинула каналы Футбол 1/2 17:44 — « УАФ - М а ф і я » Вечно придурковатый, как обычно какую то херню сморозил, в пьяном бреду. И наверно думает, что он...

Роналду, Месси, Мбаппе и еще 7 претендентов на звание игрока года ФИФА 17:43 — Forever_young_12 А я думаю, что Эдену Азару