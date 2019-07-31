ВИДЕО. Свитолина сыграла в игру «Угадай, что в коробке»

Организаторы турнира в Сан-Хосе устроили забавный конкурс для лидеров посева.
Элина Свитолина, Элизе Мертенс и Аманда Анисимова попытались на ощупь угадать, что находится в коробке.
Свой первый матч на хардовом Премьере Свитолина сыграет сегодня вечером против россиянки Дарьи Касаткиной.
Источник — Sport.ua
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