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ВИДЕО. Свитолина сыграла в игру «Угадай, что в коробке»

Украинская теннисистка на ощупь угадывала различные предметы

  • 31.07.2019 17:03
  • 414 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Свитолина сыграла в игру «Угадай, что в коробке»
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Организаторы турнира в Сан-Хосе устроили забавный конкурс для лидеров посева.
 
Элина Свитолина, Элизе Мертенс и Аманда Анисимова попытались на ощупь угадать, что находится в коробке. 
 
Свой первый матч на хардовом Премьере Свитолина сыграет сегодня вечером против россиянки Дарьи Касаткиной
 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Alehandro
    Alehandro, 31.07.2019 17:41
    0
    Такое себе веселье
    Ссылка
    Alehandro
    Alehandro, 31.07.2019 17:41
    0
    Такое себе веселье
    Ссылка
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