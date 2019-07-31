Элина Свитолина – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 31-го июля, лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№7 WTA) начнет выступления на хардовом Премьере в Сан-Хосе.

24-летняя украинка в стартовом матче сыграет с Дарьей Касаткиной из России (№40 WTA). Встреча состоится вторым запуском на центральном корте после матча Майо Хиби – Мария Саккари. Ориентировочное время начала поединка – 22:30 по Киеву.

Ранее девушки встречались четыре раза, побеждала только украинка.

В 1/4 финала победительница матча сыграет против Хиби или Саккари.