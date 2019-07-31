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Элина Свитолина – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Сан-Хосе

  • 31.07.2019 14:15
  • 776 просмотров
  • 6 комментариев
Элина Свитолина – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
В среду, 31-го июля, лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№7 WTA) начнет выступления на хардовом Премьере в Сан-Хосе.
 
24-летняя украинка в стартовом матче сыграет с Дарьей Касаткиной из России (№40 WTA). Встреча состоится вторым запуском на центральном корте после матча Майо Хиби – Мария Саккари. Ориентировочное время начала поединка – 22:30 по Киеву.
 
Ранее девушки встречались четыре раза, побеждала только украинка.
 
В 1/4 финала победительница матча сыграет против Хиби или Саккари.
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 31.07.2019 14:42
    0
    Андрій Чорний, 31.07.2019 14:36
    Нема що захищати,значить може сліть
    ні, тут ситуація не для зливів, буде рвати
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 31.07.2019 14:38
    0
    Яка різниця,захищати чи набирати,очки є очки
    Ссылка
    Андрій Чорний
    online
      Андрій Чорний, 31.07.2019 14:36
    0
    Нема що захищати,значить може сліть
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 31.07.2019 14:30
    -1
    Martin Riggs, 31.07.2019 14:26
    ні, все в плюс
    О, це добре... Дякую!
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 31.07.2019 14:26
    0
    relax-1984, 31.07.2019 14:23
    Кто скажет? Элинке здесь есть что защищать?
    ні, все в плюс
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 31.07.2019 14:23
    -1
    Кто скажет? Элинке здесь есть что защищать?
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 31.07.2019 14:42
    0
    Андрій Чорний, 31.07.2019 14:36
    Нема що захищати,значить може сліть
    ні, тут ситуація не для зливів, буде рвати
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 31.07.2019 14:38
    0
    Яка різниця,захищати чи набирати,очки є очки
    Ссылка
    Андрій Чорний
    online
      Андрій Чорний, 31.07.2019 14:36
    0
    Нема що захищати,значить може сліть
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 31.07.2019 14:26
    0
    relax-1984, 31.07.2019 14:23
    Кто скажет? Элинке здесь есть что защищать?
    ні, все в плюс
    Ссылка
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