Вашингтон. Определилась соперница Цуренко во втором круге

Определилась соперница третьей ракетки Украины Леси Цуренко (WTA №35) по второму кругу турнира международной серии WTA в Вашингтоне.

Зарина Дияс из Казахстана (WTA №84) обыграла квалифайера турнира Кори Гауфф из США (WTA №146) в двух сетах (6:4, 6:2) и вышла на Лесю в 1/8 финала. Этот поединок должен состояться в четверг, 1 августа.

Напомним, в матче первого круга украинка Леся Цуренко в двух сетах обыграла китаянку Ван Яфань (WTA №51).