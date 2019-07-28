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Ольга САВЧУК: «Игра Ястремской очень зрелая для ее возраста»

Менеджер сборной Украины – о главных преимуществах второй ракетки Украины

  • 28.07.2019 13:35
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Ольга САВЧУК: «Игра Ястремской очень зрелая для ее возраста»
© Wimbledon. Даяна Ястремская
Менеджер сборной Украины по теннису Ольга Савчук поделилась мнением о второй ракетке Украины Даяне Ястремской.
 
«Я знаю ее уже несколько лет, так как она – новый молодой игрок, который подавал большие надежды еще когда я играла. Последние несколько лет я слышала о ней и видела несколько раз.
 
Но теперь, когда она недавно играла в Кубке Федерации, у меня действительно был шанс увидеть ее на тренировках и во время матча. Даяна впечатлила меня, потому что я никогда не видела такого отношения к работе в возрасте 18 лет. Ястремская просто играет в теннис, она знает, что именно собирается делать.
 
Даяна всегда придерживается тактики на матч и неважно, насколько хорошо для нее складывается поединок. Она не злится, не обращает внимания на ошибки, просто продолжает следовать плану на игру.
 
Ястремская просто играет в теннис, ни на что не отвлекается. Я очень впечатлена тем, насколько она профессиональна в этом молодом возрасте. И ее игра, я думаю, очень зрелая для 19 лет. Даяна очень мощная, взрывная, быстрая и у нее очень хороший характер для тенниса», – сказала Савчук.
 
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Источник — Tennis World USA

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