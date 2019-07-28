Владислав Орлов дошел до финала турнира ITF в Таиланде

Украинский теннисист Владислав Орлов не сумел выиграть свой первый одиночный титул в карьере.
В финале турнира ITF World Tennis Tour с призовым фондом $15,000 украинский теннисист уступил пятому сеяному японцу Юите Симидзу: 4:6, 0:6.
Орлов провёл второй финал в текущем сезоне: в мае он сыграл в решающем матче на турнире ITF M15 в Ирпене, уступив соотечественнику Артёму Смирнову.
За выступление в Нонтхабури украинец заработал 56 очков в рейтинг ITF World Tennis, что позволит ему дебютировать в Топ-250.
Ранее Анна Познихиринеко не смогла пробиться в финал турнира ITF в Москве.
Источник — Большой теннис Украины
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