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Владислав Орлов дошел до финала турнира ITF в Таиланде

В матче за титул украинский теннисист уступил пятому сеяному

  • 28.07.2019 12:02
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Владислав Орлов дошел до финала турнира ITF в Таиланде
© БТУ. Владислав Орлов
Украинский теннисист Владислав Орлов не сумел выиграть свой первый одиночный титул в карьере.
 
В финале турнира ITF World Tennis Tour с призовым фондом $15,000 украинский теннисист уступил пятому сеяному японцу Юите Симидзу: 4:6, 0:6.
 
Орлов провёл второй финал в текущем сезоне: в мае он сыграл в решающем матче на турнире ITF M15 в Ирпене, уступив соотечественнику Артёму Смирнову.
 
За выступление в Нонтхабури украинец заработал 56 очков в рейтинг ITF World Tennis, что позволит ему дебютировать в Топ-250.
 
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Источник — Большой теннис Украины

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