Чемпионат Европы. Белобородько и Ваншельбойм уступили в полуфинале

Украинские теннисисты Илья Белобородько и Эрик Ваншельбойм стали бронзовыми призерами чемпионата Европы.
В полуфинальном матче украинцы, посеянные под вторым номером, на двух тай-брейках уступили 13-м ракеткам турнира - Миколаю Лоренсу и Войцеху Мареку из Польши: 6:7(2), 6:7(5).
В одиночном разряде наши теннисисты показали такие результаты: Белобородько - 2 круг, Ваншельбойм - 4 круг, Катерина Дятлова и Виктория Петренко - 2 круг. В парном турнире украинки проиграли лидерам посева в третьем раунде.
Источник — Большой теннис Украины
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