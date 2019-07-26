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Чемпионат Европы. Белобородько и Ваншельбойм уступили в полуфинале

Украинские теннисисты не смогли пробиться в финал парного разряда

  • 26.07.2019 18:01
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Чемпионат Европы. Белобородько и Ваншельбойм уступили в полуфинале
© tennisua.org. Илья Белобородько
Украинские теннисисты Илья Белобородько и Эрик Ваншельбойм стали бронзовыми призерами чемпионата Европы.
 
В полуфинальном матче украинцы, посеянные под вторым номером, на двух тай-брейках уступили 13-м ракеткам турнира - Миколаю Лоренсу и Войцеху Мареку из Польши: 6:7(2), 6:7(5).
 
В одиночном разряде наши теннисисты показали такие результаты: Белобородько - 2 круг, Ваншельбойм - 4 круг, Катерина Дятлова и Виктория Петренко - 2 круг. В парном турнире украинки проиграли лидерам посева в третьем раунде.
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Источник — Большой теннис Украины

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