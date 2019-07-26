Чемпионат Европы. Белобородько и Ваншельбойм уступили в полуфинале

Скоро будет видео как Свитолина вилетает с турнира

18:56 — yan2018

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18:52 — yan2018

Это ж в каком селе такие цены?

18:52 — Whitesnake

разница в том,что одна дает,а другая дразниться есть определенные правила тот ,кто показывает фут...

18:49 — Андрей Грубий

Какая высокая аренда??? Это кто тебе сказал? Твой провайдер? Значит он тебя тупо обманул. Я плачу...