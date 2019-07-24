Чемпионат Европы. Ваншельбойм вышел в четвертый раунд

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм вышел в четвертый раунд чемпионата Европы, проходящего в Клостерс (Швейцария).

В матче третьего раунда 18-летний украинец, посеянный под 10 номером, обыграл 17-летнего швейцарца Жеффрея ван-Дер Шулленбурга: 7-6(7) 6-2.

В первой партии украинский теннисист вел 5-1, не реализовал сетболы, и юный швейцарец перевел игру на тай-брейк, где поначалу повел, заработал сетбол, но не реализовал его. В итоге партия осталась все-таки за Ваншельбоймом. А во втором сете украинец выиграл за явным преимуществом.

За выход в четвертьфинал Эрик поспорит с Матвеем Мининым из России.