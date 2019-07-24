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Чемпионат Европы. Ваншельбойм вышел в четвертый раунд

Украинский теннисист продолжает побеждать на континентальном первенстве

  • 24.07.2019 15:42
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Чемпионат Европы. Ваншельбойм вышел в четвертый раунд
© tennisua.org. Эрик Ваншельбойм
Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм вышел в четвертый раунд чемпионата Европы, проходящего в Клостерс (Швейцария).
 
В матче третьего раунда 18-летний украинец, посеянный под 10 номером, обыграл 17-летнего швейцарца Жеффрея ван-Дер Шулленбурга: 7-6(7) 6-2.
 
В первой партии украинский теннисист вел 5-1, не реализовал сетболы, и юный швейцарец перевел игру на тай-брейк, где поначалу повел, заработал сетбол, но не реализовал его. В итоге партия осталась все-таки за Ваншельбоймом. А во втором сете украинец выиграл за явным преимуществом.
 
За выход в четвертьфинал Эрик поспорит с Матвеем Мининым из России.
 
Ранее одиночній разряд турнира покинули Илья Белобородько и Виктория Петренко.
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Источник — Теннисный Портал Украины

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