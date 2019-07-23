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Чемпионат Европы. Ваншельбойм сыграет в третьем круге

Илья Белобородько и Виктория Петренко покидают турнир

  • 23.07.2019 21:58
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Чемпионат Европы. Ваншельбойм сыграет в третьем круге
© БТУ. Эрик Ваншельбойм
Во втором круге чемпионата Европы по теннису, который проходит в Швейцарии, Эрик Ваншельбойм, посеянный под десятым номером, обыграл немца Юстина Шлагетера - 7:6(5), 7:5. За выход в 1/8 финала украинец поспорит с представителем Швейцарии Джеффри фон дер Шуленбургом.
 
К сожалению, Виктория Петренко в своём втором матче уступила лидеру посева Алине Чараевой из России (4:6, 4:6), а шестой сеяный Илья Белобородько проиграл чеху Эндрю Паульсону: 6:3, 0:6, 2:6.
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Источник — Большой теннис Украины

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