Чемпионат Европы. Ваншельбойм сыграет в третьем круге

Во втором круге чемпионата Европы по теннису, который проходит в Швейцарии, Эрик Ваншельбойм, посеянный под десятым номером, обыграл немца Юстина Шлагетера - 7:6(5), 7:5. За выход в 1/8 финала украинец поспорит с представителем Швейцарии Джеффри фон дер Шуленбургом.

К сожалению, Виктория Петренко в своём втором матче уступила лидеру посева Алине Чараевой из России (4:6, 4:6), а шестой сеяный Илья Белобородько проиграл чеху Эндрю Паульсону: 6:3, 0:6, 2:6.