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ВИДЕО. Монфис готовит Свитолину к возвращению на корт

Звездная пара вернулась к тренировкам после небольшого перерыва

  • 26.07.2019 09:56
  • 343 просмотра
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ВИДЕО. Монфис готовит Свитолину к возвращению на корт
© instagram.com/g.e.m.s.life. Элина Свитолина и Гаэль Монфис
Первая ракетка Украины Элина Свитолина готовится к возвращению на корт после успешного выступления на Уимблдоне. Помогает ей в подготовке бойфренд Гаэль Монфис.
 
Напомним, украинка заявлена на турнир серии Премьер в Сан-Хосе, который стартует на следующей неделе. Монфис, в свою очередь, на следующей неделе выступать не будет. Он снялся с турнира в Вашингтоне.
 
Напомним, Свитолиной нужно защитить 540 очков перед US Open.
 
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Источник — Instagram

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