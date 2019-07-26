ВИДЕО. Монфис готовит Свитолину к возвращению на корт

Первая ракетка Украины Элина Свитолина готовится к возвращению на корт после успешного выступления на Уимблдоне. Помогает ей в подготовке бойфренд Гаэль Монфис.
Напомним, украинка заявлена на турнир серии Премьер в Сан-Хосе, который стартует на следующей неделе. Монфис, в свою очередь, на следующей неделе выступать не будет. Он снялся с турнира в Вашингтоне.
Напомним, Свитолиной нужно защитить 540 очков перед US Open.
Источник — Instagram
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