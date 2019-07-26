ВИДЕО. Монфис готовит Свитолину к возвращению на корт

Первая ракетка Украины Элина Свитолина готовится к возвращению на корт после успешного выступления на Уимблдоне. Помогает ей в подготовке бойфренд Гаэль Монфис.

Напомним, украинка заявлена на турнир серии Премьер в Сан-Хосе, который стартует на следующей неделе. Монфис, в свою очередь, на следующей неделе выступать не будет. Он снялся с турнира в Вашингтоне.