Чемпионат Европы. Белобородько и Ваншельбойм вышли в 1/4 финала

09:51 — Whitesnake

у кого то и за штатом величие а у кого-то" штатная крыса гэбэшная" вяликий так,как там насчет 200...

09:48 — muntjan_vladimir

Кстати. Насчет вяличия некоторых Василий Слипак - был всего лишь на контракте, за штатом. Был бы ...

09:44 — Whitesnake

то есть ты был там с рулеткой и мерил эти 200 метров?

09:44 — andreypoltava131

если ты даже так вопрос ставишь..что кацапёзд может с тобой о чём-то дискутировать - значит ты од...

09:43 — Whitesnake

то есть ты был там с рулеткой и мерил эти 200 метров?

09:42 — muntjan_vladimir

А как можно подорваться на минах типа противника в 200м от своих блиндажей. Подумай, если есть че...

09:41 — Whitesnake

ты читал медицинское заключение?где,когда?

09:38 — muntjan_vladimir

А шо, медицинского заключения мало??? А в Парижской опере был по этому поводу охереннный скандал....