Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Чемпионат Европы. Белобородько и Ваншельбойм вышли в 1/4 финала

Украинский дуэт продолжил победную серию на континентальном первенстве

  • 25.07.2019 08:25
  • 391 просмотр
  • 0 комментариев
Чемпионат Европы. Белобородько и Ваншельбойм вышли в 1/4 финала
© tennisua.org. Илья Белобородько
Украинские теннисисты Илья Белобородько и Эрик Ваншельбойм вышли в четвертьфинал парных соревнований на чемпионате Европы среди юниоров.
 
В матче третьего круга украинский дуэт, посеянный под вторым номером, одержал уверенную победу над парой из Беларуси Князев/Згировский: 6-1 6-4.
 
За выход в полуфинал украинцы поспорят с итальянским дуэтом Коболли/Граматикополо(9).
 
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Теннисный Портал Украины

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности