Чемпионат Европы. Белобородько и Ваншельбойм вышли в 1/4 финала

Украинские теннисисты Илья Белобородько и Эрик Ваншельбойм вышли в четвертьфинал парных соревнований на чемпионате Европы среди юниоров.
В матче третьего круга украинский дуэт, посеянный под вторым номером, одержал уверенную победу над парой из Беларуси Князев/Згировский: 6-1 6-4.
За выход в полуфинал украинцы поспорят с итальянским дуэтом Коболли/Граматикополо(9).
Ранее Ваншельбойм вышел в четвертый раунд одиночного разряда.
Источник — Теннисный Портал Украины
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