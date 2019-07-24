Ангелина КАЛИНИНА: «Было трудно заснуть после победы над Синяковой»

Вчера Ангелина Калинина в первом раунде турнира WTA в Юрмале обыграла Катерину Синякову из Чехии.

Украинка призналась, что заснуть после победы было сложно:

«Было очень трудно заснуть после матча, но мой тренер предупредил меня, что если я не перестану об этом думать, он меня ударит (смеется). Поэтому я пыталась выбросить это из головы, но это было тяжело».