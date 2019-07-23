ВИДЕО. Первая победа Калининой над теннисисткой из топ-50

Украинская теннисистка Ангелина Калинина победно стартовала на турнире международной серии в Юрмале.
В матче первого круга, который прерывался на день из-за дождя, 22-летняя украинка одолела 41-ю ракетку мира Катерину Синякову из Чехии, которая была посеяна на турнире под третьим номером.
Отметим, что это была первая победа победа украинки над теннисисткой из топ-50 мирового рейтинга.
Источник — WTA
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