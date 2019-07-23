ВИДЕО. Лопатецкая вернулась к тренировкам

16-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая впервые начала тренироваться после операции на мениске, которая состоялась 15 мая.
Напомним, юная украинка получила травму на соревнованиях в Риме.
Отметим, что в 2019 году Даша выиграла три 25-тысячника ITF и на данный момент занимает 230-е место в мировом рейтинге.
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.