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ВИДЕО. Лопатецкая вернулась к тренировкам

Украинская теннисистка продолжает восстанавливаться после травмы мениска

  • 23.07.2019 19:19
  • 722 просмотра
  • 3 комментария
ВИДЕО. Лопатецкая вернулась к тренировкам
© ITF. Дарья Лопатецкая
16-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая впервые начала тренироваться после операции на мениске, которая состоялась 15 мая.
 
Напомним, юная украинка получила травму на соревнованиях в Риме.
 
Отметим, что в 2019 году Даша выиграла три 25-тысячника ITF и на данный момент занимает 230-е место в мировом рейтинге. 
 

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    dedpixto
      dedpixto, 23.07.2019 19:38
    0
    разрывов мениска не бывает! мениск - это хрящик (точнее - два хрящика, внутренний и внешний), который в коленном суставе своими вогнутыми участками позволяет соединяться выпуклостям бедренной кости и двух берцовых костей; травма мениска всегда связана с травмой сухожилий, которые удерживают мениск на месте и окружают его оболочкой, внутри которой находится жидкость, смазывающая трущиеся поверхности (такая же, как выделяется, при необходимости смазки трущихся предметов, в другом месте), следствием чего становится смещение мениска; я это знаю, как бывший спортсмен, получивший такую травму сразу после окончания школы, и как дипломированный биолог; получить травму мениска так же просто, как получить внезапную остановку сердца - предвидеть это и предотвратить невозможно, можно только вовремя вмешаться и предотвратить развитие последствий.
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 23.07.2019 19:34
    0
    недавно видел ее в Харькове
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 23.07.2019 19:25
    +2
    Давай Дашуля выздоравливай, родителям не торопитесь, на ошибках учаться!
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 23.07.2019 19:25
    +2
    Давай Дашуля выздоравливай, родителям не торопитесь, на ошибках учаться!
    Ссылка
    dedpixto
      dedpixto, 23.07.2019 19:38
    0
    разрывов мениска не бывает! мениск - это хрящик (точнее - два хрящика, внутренний и внешний), который в коленном суставе своими вогнутыми участками позволяет соединяться выпуклостям бедренной кости и двух берцовых костей; травма мениска всегда связана с травмой сухожилий, которые удерживают мениск на месте и окружают его оболочкой, внутри которой находится жидкость, смазывающая трущиеся поверхности (такая же, как выделяется, при необходимости смазки трущихся предметов, в другом месте), следствием чего становится смещение мениска; я это знаю, как бывший спортсмен, получивший такую травму сразу после окончания школы, и как дипломированный биолог; получить травму мениска так же просто, как получить внезапную остановку сердца - предвидеть это и предотвратить невозможно, можно только вовремя вмешаться и предотвратить развитие последствий.
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 23.07.2019 19:34
    0
    недавно видел ее в Харькове
    Ссылка
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