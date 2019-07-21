World Team Tennis. Команда Костюк снова проиграла

Команда Марты Костюк «Washington Kastles» не сумела выиграть в противостоянии с теннисистками из «New York Empire».
Украинка приняла участие в двух встречах. Костюк не удалось подать на победу в поединке против Кирстен Флипкенс (4-5), а затем в парном матче наша теннисистка в дуэте с Кейтлин Кристиан проиграла паре Кирстен Флипкенс / Мария Хосе Мартинес Санчес (2-5).
Источник — Большой теннис Украины
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