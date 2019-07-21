World Team Tennis. Команда Костюк снова проиграла

20:49 — Laeda

Найди хотя бы один фейк на его канале? Потому что новостные помойки типа цензора и т.д. это...

20:48 — digital_summer

Ты ссылочку открой, там очень подробно описано, что клепал. Об испанском диспетчере, который сказ...

20:47 — Whitesnake

вы же понимаете какой оборот начинается и кстати Вы правильно заметили-"Без своих карманных депут...

20:46 — DSH88

Сдохнешь мразина ацапская, помогут тебе - суке.

20:43 — Laeda

Не знаю кем там можно быть но болеть за ржавых уродов это удел таких педиков загаражных как ты :...

20:43 — digital_summer

Чисто гипотетически в нашей стране может быть что угодно

20:42 — Laeda

Он никогда не клепал фейки если чо

20:42 — « УАФ - М а ф і я »

А что, одесситы должны болеть за ржавых уродов? Это ты так решил, алкаш подзаборный?

20:42 — Andy Siva

Уважаемые, это спортивный сайт, а не политический!