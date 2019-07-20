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Костюк сыграла в паре с Винус Уильямс на выставочном турнире

Украинка приняла участие в выставочном турнире в США

  • 20.07.2019 11:44
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Костюк сыграла в паре с Винус Уильямс на выставочном турнире
© World Team Tennis

Вчера Марта Костюк приняла участие в выставочном турнире World Team Tennis в составе команды Washington Castles. Команда украинки проиграла New York Empires со счетом 13:22.

Сама Костюк провела парный матч вместе с легендарной американкой Винус Уильямс. Вместе они уступили дуэту Кирстен Флипкенс/Мария Хосе Мартинес-Санчес со счетом 3:5.

«Это действительно очень, очень здорово, что я смогла разделить этот корт с Винус. Это чудесный опыт. Это такая привилегия, для меня большая честь быть частью этой команды, в которой она играет.

У нас одна и та же работа - она также теннисиста, она такой же человек, как и все остальные, когда мы собираемся вместе. Я знаю, что она будет выступать и на следующей неделе тоже, поэтому это здорово, это отличная возможность для меня», - заявила Костюк.

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Источник — Большой теннис Украины

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