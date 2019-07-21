Ньюпорт. Стаховский вышел в финал парного разряда

10:09 — Vyaches Samojlov

Да нет - тут как пойдет. Марик может как пройти (еще и назабивав голов), так и вылететь. Но и у З...

10:09 — CrimeanMax

Заря Вернидуба прошла бы эти команды, а от Скрипника хз что ожидать

10:08 — Антон Пашко

Мариуполь, давай до свидания! К сожалению... Заря должна всех проходить. Если такими шансами не в...

10:02 — Владислав Антонов

Мариупрль похоже до свидания, Заря должна побеждать. Ни одного непроходимого соперника там не виж...