Ньюпорт. Стаховский вышел в финал парного разряда

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский вместе с Марселем Гранольерсом победил в полуфинале турнира в Ньюпорте. Украинско-испанская пара обыграла дуэт Леандер Паес (Индия)/Маркус Дэниэлл (Новая Зеландия). Игра завершилась со счетом 3:6, 7:6(8), 11:9.
В финале Стаховский и Гранольерс сыграют Марсело Аревало (Сальвадор) и Мигелем Анхелем Рейес-Варелой (Мексика).
Ранее Стаховский покинул одиночный разряд турнира в Ньюпорте.
Источник — Sport.ua
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