Марта КОСТЮК: «Разделить корт с Винус Уильямс – чудесный опыт»

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала поражение в парном матче на турнире World Team Tennis, где её напарницей была легендарная американка Винус Уильямс.
«Это действительно очень, очень здорово, что я смогла разделить этот корт с Винус. Это чудесный опыт. Это такая привилегия, для меня большая честь быть частью этой команды, в которой она играет. У нас одна и та же работа - она также теннисистка, она такой же человек, как и все остальные, когда мы собираемся вместе. Я знаю, что она будет выступать и на следующей неделе тоже, поэтому это здорово, это отличная возможность для меня», - сказала Костюк.
Источник — Большой теннис Украины
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