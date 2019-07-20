Ньюпорт. Стаховский вышел в парный полуфинал

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский вместе с Марселем Гранольерсом одержал победу в четвертьфинале турнира в Ньюпорте.
Украинско-испанская пара обыграла китайский тандем Гун Маосинь/Чжан Цзе - 6:2, 6:3. Для победы Стаховскому и Гранольерсу потребовалось меньше часа. Сергей и Марсель выполнили три брейка и защитили все геймы на своей подаче.
В полуфинале соревнований теннисисты встретятся с дуэтом Леандер Паес (Индия)/Маркус Дэниэлл (Новая Зеландия).
Источник — Большой теннис Украины
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